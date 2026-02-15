Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы клуб продлил контракт с Магуайром — The Sun

Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы клуб продлил контракт с защитником Гарри Магуайром. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, футболисты манчестерского клуба считают, что центральный защитник сборной Англии не должен покидать команду бесплатно. При этом контракт Магуайра истекает летом 2026 года и другие клубы уже могут вести с ним переговоры.

Гарри выступает за «МЮ» с сезона-2018/2019. В нынешнем сезоне 32-летний защитник провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.