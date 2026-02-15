Скидки
Главная Футбол Новости

Вячеслав Грулёв высказался о своей результативности в нынешнем сезоне РПЛ

Вячеслав Грулёв высказался о своей результативности в нынешнем сезоне РПЛ
Комментарии

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв высказался о своей результативности в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Последние две игры, которые мы выиграли в чемпионате — я не забил, но был максимально счастлив, что команда добыла шесть очков. Понятно, что были моменты забить, но не получилось. Самое главное, что команда в тех играх выиграла. Если сейчас мы все игры выиграем и я не забью ни одного гола, то буду максимально счастлив в том плане, что не подведём многих людей. В этом плане я не буду зацикливаться на каких-то личных моментах», — сказал Грулёв в интервью пресс-службе клуба.

В нынешнем сезоне Грулёв принял участие в 16 матчах чемпионата России, в которых отметился одним голом.

Комментарии
