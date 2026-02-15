Скидки
Главная Футбол Новости

«Я жил в табло на стадионе «Локомотив». Грулёв — о бытовых трудностях

«Я жил в табло на стадионе «Локомотив». Грулёв — о бытовых трудностях
Комментарии

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв рассказал о бытовых трудностях в период своего выступления за нижегородскую команду в 2020 году.

«Я жил в табло на стадионе «Локомотив», там были комнаты. В тот момент там два месяца оставалось до конца чемпионата, не хотел квартиру снимать. Жил с молодыми ребятами. Естественно, сейчас я бы там не жил, потому что там специфичные условия. Но было весело. На первом этаже была медицинская комната, а на втором — жилые комнаты, с общим туалетом на этаж», — сказал Грулёв в интервью пресс-службе клуба.

В нынешнем сезоне Грулёв принял участие в 16 матчах чемпионата России, в которых отметился одним голом.

