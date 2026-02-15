Скидки
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол

Экс-игрок сборной Бельгии Азар: чемпионат мира — 2018 был невероятен

Экс-игрок сборной Бельгии Азар: чемпионат мира — 2018 был невероятен
Комментарии

Экс-футболист «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар поделился воспоминаниями о чемпионате мира — 2018, на котором его национальная команда заняла третье место. Турнир прошёл в России.

«Чемпионат мира — 2018 был невероятен. У меня была возможность играть вместе с братом. Быть капитаном сборной — это нечто неповторимое.

Третье место? Это настоящее счастье. Мы чувствовали, что сборная Бельгии в те годы была по-настоящему мощной. Хоть мы и не победили, но многие люди до сих пор говорят, что мы были лучше Франции. Это заставляет меня испытывать гордость, но не за то, что мы выиграли, а за то, что мы сделали», — приводит слова Азара The Guardian.

Комментарии
