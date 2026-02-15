Скидки
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Футбол

Вадим Евсеев высказался после ничейного матча махачкалинского «Динамо» с «Енисеем»

Комментарии

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал результат товарищеского матча с красноярским «Енисеем». Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
15 февраля 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала, Россия

«Играли совсем недавно предыдущий матч – три дня назад с «Сочи» (победа со счётом 3:0. – Прим. «Чемпионата»). И после этого, в том числе накануне игры с «Енисеем», у нас была довольно-таки неплохая работа. Мы сегодня не на свежести играли. Плюс жарко, душно было сегодня. Тяжело, но надо терпеть.

Матч с красноярцами нужен был как раз для того, чтобы ребята, игравшие меньше, получили своё время на поле, поэтому выставили смешанный состав. Алибеков, Мастури провели полный матч в частности. У нас ещё заключительная контрольная игра через два дня. Это тоже учитывали.

Моменты сегодня были. И мы их реализовывали (гол бело-голубых был отменён. – Прим. «Чемпионата»). Радует то, что мы создаём моменты, пусть в этой игре их было не так много. Но и соперник у нас был хороший. Первый тайм у кого-то из ребят не получился. Во втором выглядели лучше.

Контрольные матчи – это часть рабочего процесса. Ни один из них мы свежими не сыграли. Поэтому могло показаться, что взрывных, скоростных действий на поле не так много. Датчики всё покажут, посмотрим, какую информацию они зафиксировали», – приводит слова Евсеева телеграм-канал махачкалинского клуба.

Махачкалинское «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ и располагается в зоне переходных матчей. В активе бело-голубых 15 очков в 18 встречах. Отрыв от зоны прямого вылета в Первую лигу составляет три очка.

