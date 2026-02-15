Скидки
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Футбол

Леванте — Валенсия, результат матча 15 февраля 2026, счёт 0:2, 24-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Валенсия» обыграла «Леванте» в матче Ла Лиги и покинула зону вылета
Комментарии

Завершился матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Леванте» и «Валенсия». Команды играли на стадионе «Сьюдад де Валенсия» (Валенсия, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Мигель Анхель Ортис Арьяс. Победу в валенсийском дерби со счётом 2:0 праздновали футболисты команды гостей.

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
3 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Перес – 40'     2:0 Мартин – 45'     3:0 Менди – 76'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Валенсии» Ларджи Рамазани на 64-й минуте. На 85-й минуте форвард Умар Садик удвоил преимущество гостей, установив окончательный счёт в матче — 2:0. Хозяева доигрывали матч в меньшинстве. За две жёлтые карточки на 90+5-й минуте с поля был удалён защитник Кервин Арриага.

После 24 матчей чемпионата Испании «Валенсия» набрала 26 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Леванте» заработал 18 очков после 23 игр и располагается на предпоследней, 19-й строчке.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
