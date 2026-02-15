Скидки
Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Тейани Рейндерс высказался о чемпионской гонке АПЛ

Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Тейани Рейндерс высказался о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге. Ранее лондонский «Арсенал» не смог обыграть «Брентфорд» (1:1), и дистанция между «горожанами» и «пушкарями» в турнирной таблице сократилась до четырёх очков.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Мадуэке – 61'     1:1 Льюис-Поттер – 71'    

«Настроение хорошее, но оно было хорошим и раньше. Конечно, мы потеряли несколько очков, но всё хорошо, мы в игре и продолжаем бороться. Конечно, нужно посмотреть, но, если мы продолжим в том же духе, кто знает, что будет?» – приводит слова Рейндерса ESPN.

После 26 сыгранных матчей «Арсенал» лидирует в АПЛ, набрав 57 очков. «Манчестер Сити» занимает второе место с 53 очками. Очная встреча команд пройдёт в 33-м туре чемпионата Англии 18 апреля на стадионе «Этихад».

Турнирная таблица АПЛ
