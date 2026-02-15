Скидки
Футбол

Экс-игрок «Челси» Эден Азар ответил, какой видит свою жизнь в будущем

Экс-игрок «Челси» Эден Азар ответил, какой видит свою жизнь в будущем
Экс-футболист «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар ответил, каким он хотел бы остаться в памяти футбольной общественности, а также высказался о своём будущем.

«[Запомните меня как] хорошего игрока и классного, весёлого парня. Мне этого вполне достаточно. [Весь смысл] в бутылочке вина и в семье. Вижу себя в будущем счастливым седым дедушкой с моими детьми рядом. Именно такую жизнь я хочу», — приводит слова Азара The Guardian.

За свою футбольную карьеру Азар принял участие в 623 матчах на клубном уровне. На его счету 167 забитых мячей и 153 результативные передачи.

В составе «Лилля» Эден Азар становился чемпионом Франции и брал Кубок страны. С «Челси» бельгиец дважды выигрывал АПЛ, брал Кубок лиги, Кубок Англии и два раза выиграл Лигу Европы. С «Реалом» футболист дважды стал чемпионом Испании, брал Кубок страны и дважды — Суперкубок, выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Бельгии Азар завоевал бронзовые медали чемпионата мира — 2018.

