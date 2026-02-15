Скидки
Грулёв высказался о переходе Боселли в «Краснодар» и конкуренции в линии атаки «Пари НН»

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв высказался о переходе форварда Хуана Боселли из нижегородской команды в «Краснодар», а также о конкуренции в линии атаки.

«Естественно, потеря для нас. Принёс нам много голов, побед, поэтому нам будет его не хватать. С другой стороны, это шанс себя проявить другим.

У нас взяли двух нападающих, конкуренция будет большая в линии атаки. К конкуренции хорошо отношусь. Если конкуренция здравая, то она делает тебя только сильнее», — сказал Грулёв в интервью пресс-службе клуба.

В нынешнем сезоне Грулёв принял участие в 16 матчах чемпионата России, в которых отметился одним голом.

