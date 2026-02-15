Скидки
Главная Футбол Новости

«Наполи» — «Рома»: Спинаццола сравнял счёт на 40-й минуте

В эти минуты идёт матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Наполи» и «Ромой». Встреча проходит на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра матча выступает Андреа Коломбо. На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 25-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
2-й тайм
1 : 1
Рома
Рим
0:1 Мален – 7'     1:1 Спинаццола – 40'    

На 40-й минуте Леонардо Спинаццола забил ответный мяч. Ранее, на седьмой минуте, Дониэлл Мален вывел римлян вперёд.

На данный момент «Наполи» с 49 очками располагается на третьей строчке высшего дивизиона итальянского первенства, «Рома» с 46 очками находится на пятом месте.

В следующем туре неаполитанцы 22 февраля на выезде встретятся с «Аталантой», римляне в тот же день примут на своём поле «Кремонезе».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
