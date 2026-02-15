«Нелегко показывать свои лучшие игры». Ван Дейк — о прогрессе Милоша Керкеза

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о прогрессе фулбека мерсисайдцев Милоша Керкеза.

«Думаю, совершенно очевидно, что мы видим прогресс. Он ещё очень молод и привыкает к роли игрока «Ливерпуля», это гораздо больше, чем просто бить по мячу, особенно когда команда играет нестабильно, нелегко показывать свои лучшие игры. Но с помощью Робертсона и остальной команды, а также благодаря собственному развитию, я думаю, он добивается больших успехов.

Я вижу, что ему ещё многому предстоит научиться и улучшить свои навыки, но это хорошо. Ему просто нужно продолжать двигаться вперёд. У него много энергии, он молод. Когда мы были молоды, мы всегда были полны энергии! Он стремится учиться.

Конечно, у нас были разговоры [в начале сезона], потому что на поле мы нужны друг другу, будь то позиционная защита или момент, когда он прессингует как крайний защитник, а я должен его прикрывать. Это взаимодействие, в котором, очевидно, нужно понимать друг друга, и у нас с Робертсоном это было много лет, и это до сих пор видно в нашей игре. Это то, что должно развиваться на протяжении матчей. Разговоры на 100% ведутся вне и во время игр, как и с остальными игроками, чтобы стараться быть лучшей командой и футболистами на поле», — приводит слова ван Дейка ESPN.

Керкез присоединился к «Ливерпулю» минувшим летом, перейдя из «Борнмута». В нынешнем сезоне 22-летний венгерский защитник провёл 33 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.