Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Арсенала» Нёргор: у нас с Жезусом образовалась хорошая игровая связка

Полузащитник «Арсенала» Нёргор: у нас с Жезусом образовалась хорошая игровая связка
Комментарии

Полузащитник «Арсенала» Кристиан Нёргор поделился впечатлениями от победы своей команды в матче четвёртого раунда Кубка Англии с «Уиган Атлетик» (4:0).

Кубок Англии . 1/16 финала
15 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 0
Уиган Атлетик
Уиган
1:0 Мадуэке – 11'     2:0 Мартинелли – 19'     3:0 Hunt – 23'     4:0 Жезус – 27'    

«Мне кажется, у нас с Габриэлом Жезусом образовалась хорошая игровая связка, ещё когда мы вместе играли с «Кайратом». [Сегодня] был похожий пас, но он оказался немного «вне игры». Поэтому когда у вас такие хорошие игроки в атаке, всё дело в правильном выборе момента.

В первом тайме я чувствовал себя на поле очень комфортно. У меня было много времени [для манёвра], и, учитывая нашу скорость в атаке, нужно было просто стараться отдавать точные пасы. А ещё очень приятно было играть с Эбсом [Эзе] в центре поля. Я насладился временем, проведённым на поле, надеюсь, что впереди ещё много хорошего», — приводит слова Нёргора официальный сайт «канониров».

Материалы по теме
Самый лёгкий матч «Арсенала» в сезоне. Фанаты троллили соперника уже в первом тайме
Самый лёгкий матч «Арсенала» в сезоне. Фанаты троллили соперника уже в первом тайме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android