Полузащитник «Арсенала» Нёргор: у нас с Жезусом образовалась хорошая игровая связка

Полузащитник «Арсенала» Кристиан Нёргор поделился впечатлениями от победы своей команды в матче четвёртого раунда Кубка Англии с «Уиган Атлетик» (4:0).

«Мне кажется, у нас с Габриэлом Жезусом образовалась хорошая игровая связка, ещё когда мы вместе играли с «Кайратом». [Сегодня] был похожий пас, но он оказался немного «вне игры». Поэтому когда у вас такие хорошие игроки в атаке, всё дело в правильном выборе момента.

В первом тайме я чувствовал себя на поле очень комфортно. У меня было много времени [для манёвра], и, учитывая нашу скорость в атаке, нужно было просто стараться отдавать точные пасы. А ещё очень приятно было играть с Эбсом [Эзе] в центре поля. Я насладился временем, проведённым на поле, надеюсь, что впереди ещё много хорошего», — приводит слова Нёргора официальный сайт «канониров».