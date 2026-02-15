Вячеслав Грулёв назвал свои основные цели на оставшуюся часть сезона РПЛ

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв назвал свои основные цели на оставшуюся часть сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Моя цель — получать игровую практику, играть как можно больше. И в тоже время, чтобы команда осталась в Премьер-Лиге. Две основные такие», — сказал Грулёв в интервью пресс-службе клуба.

В нынешнем сезоне Грулёв принял участие в 16 матчах чемпионата России, в которых отметился одним голом.

После 18 матчей чемпионата России «Пари НН» набрал 14 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков. В первом матче после зимней паузы «Пари НН» встретится с «Локомотивом» 28 февраля.