Вячеслав Грулёв назвал свои основные цели на оставшуюся часть сезона РПЛ

Вячеслав Грулёв назвал свои основные цели на оставшуюся часть сезона РПЛ
Нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв назвал свои основные цели на оставшуюся часть сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Моя цель — получать игровую практику, играть как можно больше. И в тоже время, чтобы команда осталась в Премьер-Лиге. Две основные такие», — сказал Грулёв в интервью пресс-службе клуба.

В нынешнем сезоне Грулёв принял участие в 16 матчах чемпионата России, в которых отметился одним голом.

После 18 матчей чемпионата России «Пари НН» набрал 14 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков. В первом матче после зимней паузы «Пари НН» встретится с «Локомотивом» 28 февраля.

