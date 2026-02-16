«Наполи» — «Рома»: Мален оформил дубль на 71-й минуте

В эти минуты идёт матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Наполи» и «Ромой». Встреча проходит на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра матча выступает Андреа Коломбо. На данный момент счёт 2:1 в пользу римлян. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 71-й минуте Дониэлл Мален реализовал пенальти, забив второй мяч римской команды в этой игре. Ранее, на седьмой минуте, Мален вывел римлян вперёд. На 40-й минуте Леонардо Спинаццола забил ответный мяч.

На данный момент «Наполи» с 49 очками располагается на третьей строчке высшего дивизиона итальянского первенства, «Рома» с 46 очками находится на пятом месте.

В следующем туре неаполитанцы 22 февраля на выезде встретятся с «Аталантой», римляне в тот же день примут на своём поле «Кремонезе».