Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мален забил в пяти матчах за «Рому» столько же голов, сколько в первой части сезона в АПЛ

Мален забил в пяти матчах за «Рому» столько же голов, сколько в первой части сезона в АПЛ
Комментарии

Нападающий «Ромы» Дониэлл Мален отличился во встрече с «Наполи» в рамках 25-го тура итальянской Серии А. На данный момент счёт в матче 1:1. Тем самым форвард забил четвёртый гол в пяти матчах за столичный клуб. Столько же голов у нидерландца в первой части сезона АПЛ за «Астон Виллу».

Италия — Серия А . 25-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
2-й тайм
1 : 1
Рома
Рим
0:1 Мален – 7'     1:1 Спинаццола – 40'    

Ранее Мален забил в игре с «Торино» (2:0) и оформил дубль в ворота «Кальяри» (2:0).

В зимнее трансферное окно нападающий присоединился к итальянской команде правах аренды с опцией выкупа из «Астон Виллы». В составе бирмингемцев он также забил четыре гола, но в 21-м матче английской Премьер-лиги.

На данный момент «Наполи» с 49 очками располагается на третьей строчке высшего дивизиона итальянского первенства, «Рома» с 46 очками находится на пятом месте.

Материалы по теме
5 самых дорогих зимних трансферов сезона-2025/2026
Истории
5 самых дорогих зимних трансферов сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android