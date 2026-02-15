Тренер «Арсенала» Артета — о матче с «Уиган Атлетик»: доволен результатом и игрой
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о победе своей команды в матче четвёртого раунда Кубка Англии с «Уиган Атлетик» (4:0).
Кубок Англии . 1/16 финала
15 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 0
Уиган Атлетик
Уиган
1:0 Мадуэке – 11' 2:0 Мартинелли – 19' 3:0 Hunt – 23' 4:0 Жезус – 27'
«Я очень доволен результатом и особенно игрой, тем, как мы начали матч. Когда играешь против такого соперника в Кубке, очень хочется показать, насколько сильно ты этого хочешь, и у нас, безусловно, был такой настрой. А потом меня немного удивил уровень сыгранности и взаимодействия в самом начале матча, потому что, когда делаешь столько замен в составе, с этим могут быть проблемы, но это часть игры. Однако у нас такого точно не было, мы забили несколько очень, очень хороших голов. Я очень доволен этим», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».
