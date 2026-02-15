Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Арсенала» Артета высказался о травмированных Калафьори и Уайте

Тренер «Арсенала» Артета высказался о травмированных Калафьори и Уайте
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил, почему вингер Букайо Сака сыграл в центре поля в матче четвёртого раунда Кубка Англии с «Уиган Атлетик» (4:0), а также высказался о травмированных защитниках Риккардо Калафьори и Бене Уайте. Итальянец получил повреждение перед стартовым свистком, а англичанин был заменён в концовке и покинул поле в сопровождении работника медицинского штаба.

Кубок Англии . 1/16 финала
15 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 0
Уиган Атлетик
Уиган
1:0 Мадуэке – 11'     2:0 Мартинелли – 19'     3:0 Hunt – 23'     4:0 Жезус – 27'    

«Почему Букайо Сака играл в центре поля? Это один из вариантов, и я хотел посмотреть, как это будет. Возможно, мы воспользуемся этим в будущем. В этом сезоне ещё так много игр, турниров и различных сценариев, и это один из вариантов, который у нас есть.

Нынешнее состояние Калафьори? Он и Бен [Уайт] — единственные, кто под вопросом. Нам нужно подождать и посмотреть, как будут развиваться события в ближайшие 48 часов», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

