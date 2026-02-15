«Соседи были в шоке, как громко я кричал». Украинский вратарь — о голе Трубина «Реалу»

Голкипер «Маккаби» из Хайфы Георгий Ермаков выказался о голе вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина в ворота мадридского «Реала» в матче общего этапа Лиги чемпионов (4:2).

«Его вратарская школа была очень привлекательной, но есть ещё и то, как он использует свой размах рук. Небольшой процент вратарей имеет такой рост и такой размах рук. Но я хотел бы также отметить его упорный труд. Он точно понимал, что хочет улучшить, постоянно работал на поле и действительно добился прогресса.

Я смотрел игру в прямом эфире и просто сходил с ума. Мои соседи были в шоке от того, как громко я кричал. Я также следил за турнирной таблицей онлайн, и вдруг Трубин забил решающий гол, как настоящий нападающий. Если посмотреть на его движения, он всё делал на высочайшем уровне», — приводит слова Ермакова A Bola.

Трубин забил гол в ворота мадридского «Реала» на 90+8-й минуте встречи в рамках заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов. Мяч был забит после стандартного положения. Этот мяч помог «орлам» финишировать в зоне плей-офф ЛЧ на 24-м месте в стыках.