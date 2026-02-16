Тренер «Арсенала» Артета ответил, почему заменил вратаря в матче с «Уиган Атлетик»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, по какой причине он решил заменить вратаря Кепу Аррисабалагу в концовке матча четвёртого раунда Кубка Англии с «Уиган Атлетик» (4:0). На поле тогда появился молодой голкипер Томми Сетфорд.

«Думаю, ему следует дать шанс, и если есть игроки, [которые это заслужили], то одним из них будет Томми за его отношение к делу и за то, как он помогает команде каждый день. Поэтому если у нас есть возможность выпустить его на поле, мы должны постараться это сделать. Полагаю, он был очень рад», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».