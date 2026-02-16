Тренер «Арсенала» Артета: Эзе уже играет важную роль в команде

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о вкладе полузащитника Эберечи Эзе в победу команды в матче четвёртого раунда Кубка Англии с «Уиган Атлетик» (4:0).

«Есть ряд положительных моментов: Эберечи отдал несколько великолепных передач, рисковал в последней трети поля, нанёс немало ударов по воротам и пытался бить ещё. Именно этого от него мы и ждём. Эзе уже играет важную роль [в команде], он провёл много игр за нас и будет продолжать это делать.

Может ли эта игра придать уверенности Эзе? Именно это и нужно игрокам, подобные эпизоды, и особенно когда мы говорим о творческих игроках, им нужно чувствовать, что они создают опасные моменты, мне это нравится. А ещё я очень доволен Габи [Жезусом], его рывком, его своевременностью и завершением атак – это здорово. Всё это повышает уверенность в себе и улучшает настроение», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».