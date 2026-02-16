Скидки
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Арсенала» Артета: Эзе уже играет важную роль в команде

Тренер «Арсенала» Артета: Эзе уже играет важную роль в команде
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о вкладе полузащитника Эберечи Эзе в победу команды в матче четвёртого раунда Кубка Англии с «Уиган Атлетик» (4:0).

Кубок Англии . 1/16 финала
15 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 0
Уиган Атлетик
Уиган
1:0 Мадуэке – 11'     2:0 Мартинелли – 19'     3:0 Hunt – 23'     4:0 Жезус – 27'    

«Есть ряд положительных моментов: Эберечи отдал несколько великолепных передач, рисковал в последней трети поля, нанёс немало ударов по воротам и пытался бить ещё. Именно этого от него мы и ждём. Эзе уже играет важную роль [в команде], он провёл много игр за нас и будет продолжать это делать.

Может ли эта игра придать уверенности Эзе? Именно это и нужно игрокам, подобные эпизоды, и особенно когда мы говорим о творческих игроках, им нужно чувствовать, что они создают опасные моменты, мне это нравится. А ещё я очень доволен Габи [Жезусом], его рывком, его своевременностью и завершением атак – это здорово. Всё это повышает уверенность в себе и улучшает настроение», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

