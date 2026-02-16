«Лион» обыграл «Ниццу» в 22-м туре Лиги 1

Завершился матч 22-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Ницца». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Томас Леонар. Победу со счётом 2:0 праздновала команда хозяев поля.

Счёт в матче открыл Корентин Толиссо. Полузащитник хозяев поля отличился в конце первого тайма на 45+1-й минуте. На 64-й минуте хавбек Ноа Нарти увеличил преимущество своей команды и установил окончательный счёт – 2:0.

После 22 матчей чемпионата Франции «Лион» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Ницца» заработал 23 очка и располагается на 14-й строчке.