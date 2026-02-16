Скидки
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Лион — Ницца, результат матча 15 февраля 2026, счет 2:0, 22-й тур Лиги 1 2025/2026

«Лион» обыграл «Ниццу» в 22-м туре Лиги 1
Комментарии

Завершился матч 22-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Ницца». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Томас Леонар. Победу со счётом 2:0 праздновала команда хозяев поля.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 0
Ницца
Ницца
1:0 Толиссо – 45+1'     2:0 Нарти – 64'    

Счёт в матче открыл Корентин Толиссо. Полузащитник хозяев поля отличился в конце первого тайма на 45+1-й минуте. На 64-й минуте хавбек Ноа Нарти увеличил преимущество своей команды и установил окончательный счёт – 2:0.

После 22 матчей чемпионата Франции «Лион» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Ницца» заработал 23 очка и располагается на 14-й строчке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
