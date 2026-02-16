Стал известен минимальный срок восстановления Нойера. Он не сыграет с «Боруссией» — Sky

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер получил повреждение икроножной мышцы. Вратарь выбыл из строя как минимум на три недели и не сыграет в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором его команде предстоит встретиться с дортмундской «Боруссией», сообщает Sky Sport Germany.

Матч между командами состоится 28 февраля на стадионе «Дортмунд». «Бавария» возглавляет турнирную таблицу немецкого чемпионата, набрав 57 очков после 22 игр. «Боруссия» занимает второе место и отстаёт на шесть очков.

Действующее трудовое соглашение Нойера с клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ранее голкипер заявлял, что примет окончательное решение о продлении контракта к концу марта или апреля. Нойер выступает в составе мюнхенской команды с июля 2011 года. В сезоне-2025/2026 голкипер принял участие в 28 матчах во всех турнирах. За этот период он пропустил 27 мячей и отыграл девять встреч «на ноль».