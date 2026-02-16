Скидки
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Стал известен минимальный срок восстановления Нойера. Он не сыграет с «Боруссией» — Sky

Стал известен минимальный срок восстановления Нойера. Он не сыграет с «Боруссией» — Sky
Комментарии

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер получил повреждение икроножной мышцы. Вратарь выбыл из строя как минимум на три недели и не сыграет в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором его команде предстоит встретиться с дортмундской «Боруссией», сообщает Sky Sport Germany.

Германия — Бундеслига . 24-й тур
28 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Не начался
Бавария
Мюнхен
Матч между командами состоится 28 февраля на стадионе «Дортмунд». «Бавария» возглавляет турнирную таблицу немецкого чемпионата, набрав 57 очков после 22 игр. «Боруссия» занимает второе место и отстаёт на шесть очков.

Действующее трудовое соглашение Нойера с клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ранее голкипер заявлял, что примет окончательное решение о продлении контракта к концу марта или апреля. Нойер выступает в составе мюнхенской команды с июля 2011 года. В сезоне-2025/2026 голкипер принял участие в 28 матчах во всех турнирах. За этот период он пропустил 27 мячей и отыграл девять встреч «на ноль».

Новости. Футбол
