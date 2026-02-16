Результаты матчей 22-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 15 февраля, завершился 22-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 22-го тура Лиги 1:

13 февраля, пятница:

«Ренн» — «ПСЖ» — 3:1;

«Монако» — «Нант» — 3:1.

14 февраля, суббота:

«Марсель» — «Страсбург» — 2:2;

«Лилль» — «Брест» — 1:1;

«Париж» — «Ланс» — 0:5.

15 февраля, воскресенье:

«Гавр» — «Тулуза» — 2:1;

«Метц» — «Осер» — 1:3;

«Лорьян» — «Анже» — 2:0;

«Лион» — «Ницца» — 2:0.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Ланс». Команда набрала 52 очка за 22 матча. На второй строчке располагается «ПСЖ» с 51 очком. Тройку замыкает «Лион», в активе которого 45 очков.