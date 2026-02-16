Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Франции по футболу 2025/2026: результаты на 15 февраля, календарь, таблица

Результаты матчей 22-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу
Комментарии

В воскресенье, 15 февраля, завершился 22-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 22-го тура Лиги 1:

13 февраля, пятница:

«Ренн» — «ПСЖ» — 3:1;
«Монако» — «Нант» — 3:1.

14 февраля, суббота:

«Марсель» — «Страсбург» — 2:2;
«Лилль» — «Брест» — 1:1;
«Париж» — «Ланс» — 0:5.

15 февраля, воскресенье:

«Гавр» — «Тулуза» — 2:1;
«Метц» — «Осер» — 1:3;
«Лорьян» — «Анже» — 2:0;
«Лион» — «Ницца» — 2:0.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Ланс». Команда набрала 52 очка за 22 матча. На второй строчке располагается «ПСЖ» с 51 очком. Тройку замыкает «Лион», в активе которого 45 очков.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
Такого с Сафоновым во Франции ещё не было! «ПСЖ» пустил три и влетел команде без тренера
Такого с Сафоновым во Франции ещё не было! «ПСЖ» пустил три и влетел команде без тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android