Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наполи — Рома, результат матча 15 февраля 2026, счёт 2:2, 25-й тур Серии А 2025/2026

«Наполи» и «Рома» сыграли вничью в матче 25-го тура Серии А
Комментарии

Завершился матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Наполи» и «Ромой». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра матча выступил Андреа Коломбо.

Италия — Серия А . 25-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 2
Рома
Рим
0:1 Мален – 7'     1:1 Спинаццола – 40'     1:2 Мален – 71'     2:2 Сантос – 82'    

На седьмой минуте Дониэлл Мален вывел римлян вперёд. На 40-й минуте Леонардо Спинаццола забил ответный мяч. На 71-й минуте Мален реализовал пенальти, забив второй мяч римской команды в этой игре. На 82-й минуте Алиссон Сантос вернул равенство на табло.

После этой игры «Наполи» с 50 очками располагается на третьей строчке высшего дивизиона итальянского первенства, «Рома» с 47 очками находится на четвёртом месте.

В следующем туре неаполитанцы 22 февраля на выезде встретятся с «Аталантой», римляне в тот же день примут на своём поле «Кремонезе».

Календарь матчей Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Катамо покинет «Спортинг» летом, им интересовались «Наполи», «Лион» и клуб РПЛ — A Bola
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android