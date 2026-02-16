«Наполи» и «Рома» сыграли вничью в матче 25-го тура Серии А

Завершился матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Наполи» и «Ромой». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра матча выступил Андреа Коломбо.

На седьмой минуте Дониэлл Мален вывел римлян вперёд. На 40-й минуте Леонардо Спинаццола забил ответный мяч. На 71-й минуте Мален реализовал пенальти, забив второй мяч римской команды в этой игре. На 82-й минуте Алиссон Сантос вернул равенство на табло.

После этой игры «Наполи» с 50 очками располагается на третьей строчке высшего дивизиона итальянского первенства, «Рома» с 47 очками находится на четвёртом месте.

В следующем туре неаполитанцы 22 февраля на выезде встретятся с «Аталантой», римляне в тот же день примут на своём поле «Кремонезе».