Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Арсенал» не проигрывает в шести матчах подряд во всех турнирах

Лондонский «Арсенал» со счётом 4:0 разгромил «Уиган Атлетик» в четвёртом раунде Кубка Англии. Таким образом, «канониры» не проигрывают в шести матчах подряд во всех турнирах.

Кубок Англии . 1/16 финала
15 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 0
Уиган Атлетик
Уиган
1:0 Мадуэке – 11'     2:0 Мартинелли – 19'     3:0 Hunt – 23'     4:0 Жезус – 27'    

Данная серия лондонской команды началась с победы во встрече Лиги чемпионов с «Кайратом» — тогда «Арсенал» выиграл со счётом 3:2. После этого команда Микеля Артеты разгромила «Лидс Юнайтед» (4:0) в английской Премьер-лиге, а затем одолела «Челси» (1:0) в Кубке лиги. Затем «канониры» в АПЛ обыграли «Сандерленд» (3:0) и сыграли вничью с «Брентфордом» (1:1), теперь эту серию дополнила победа над «латикс». В следующем матче «Арсенал» 18 февраля сыграет на выезде с «Вулверхэмптоном» в чемпионате Англии.

