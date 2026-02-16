«Бетис» победил «Мальорку» в матче Ла Лиги, Мурики забил юбилейный гол

Завершился матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Мальорка» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Мальорка Сон Моих» (Пальма-де-Мальорка, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Исидро Диас де Мера Эскудерос. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч в матче забил нападающий «Бетиса» Абде Эззалзули на 18-й минуте. В добавленное к первому тайму время форвард Седрик Бакамбу удвоил преимущество гостей. На 66-й минуте Ведат Мурики сократил разрыв в счёте. Этот гол стал для нападающего 50-м за время выступлений в Ла Лиге. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После 24 матчей чемпионата Испании «Бетис» набрал 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице. «Мальорка» заработала 24 очка и располагается на 18-й строчке.

В следующем туре «Бетис» в домашнем матче встретится с «Райо Вальекано» 21 февраля, а «Мальорка» на день позже на выезде сыграет с «Сельтой».