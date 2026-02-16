Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мальорка — Бетис, результат матча 15 февраля 2026, счёт 1:2, 24-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Бетис» победил «Мальорку» в матче Ла Лиги, Мурики забил юбилейный гол
Комментарии

Завершился матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Мальорка» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Мальорка Сон Моих» (Пальма-де-Мальорка, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Исидро Диас де Мера Эскудерос. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 2
Бетис
Севилья
0:1 Эззалзули – 18'     0:2 Бакамбу – 45+2'     1:2 Мурики – 66'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Бетиса» Абде Эззалзули на 18-й минуте. В добавленное к первому тайму время форвард Седрик Бакамбу удвоил преимущество гостей. На 66-й минуте Ведат Мурики сократил разрыв в счёте. Этот гол стал для нападающего 50-м за время выступлений в Ла Лиге. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После 24 матчей чемпионата Испании «Бетис» набрал 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице. «Мальорка» заработала 24 очка и располагается на 18-й строчке.

В следующем туре «Бетис» в домашнем матче встретится с «Райо Вальекано» 21 февраля, а «Мальорка» на день позже на выезде сыграет с «Сельтой».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Мадридский «Реал» разгромил «Реал Сосьедад» в матче Ла Лиги, Винисиус оформил дубль
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android