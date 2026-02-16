Скидки
Филин: агентам выгоднее трансферы в России, но я бы советовал нашим игрокам ехать в Европу

Комментарии

Защитник «Балтики» Александр Филин дал совет молодым российским футболистам по возможности продолжать свою карьеру в Европе, а не в России.

— Как человек, поигравший в Европе, что бы посоветовал молодым ребятам, которые об этом только мечтают?
— Посоветовал бы ехать, если есть возможность. И желательно лет до 24. Понятно, что выход из зоны комфорта — это большой стресс. Нужно учить языки. Зато твой жизненный кругозор резко расширяется. И в футбольном отношении это зачастую шаг вперёд. Мне, например, после Бельгии значительно проще коммуницировать с иностранцами здесь. Для меня это большой плюс. Понятно, что агентам выгоднее оформлять трансферы внутри страны. Но, если у игрока появляется такой шанс, я бы советовал пробовать. Там совсем другой футбол. А домой всегда можно вернуться, — сказал Филин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ранее в Европе Филин выступал за бельгийский «Эйпен» в период с января 2023 года по июнь 2024 года.

Полное интервью с Филиным появится на «Чемпионате» позже.
