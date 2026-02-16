Симеоне объяснил разгромное поражение «Атлетико» в матче с одним из аутсайдеров Ла Лиги
Поделиться
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о разгромном поражении команды в матче 24-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (0:3).
Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
3 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Перес – 40' 2:0 Мартин – 45' 3:0 Менди – 76'
«Они были сильнее, у нас не было моментов. Дело не в интенсивности и не в желании. Мы сыграли плохо, они сыграли лучше, поэтому у них было больше шансов. У нас не было переходов в атаку и качественных последних передач. Они были лучше», — приводит слова Симеоне Marca.
После 24 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» заработал 25 очков после 23 игр и располагается на 17-й строчке.
Комментарии
- 16 февраля 2026
-
03:42
-
00:58
-
00:57
-
00:50
-
00:49
-
00:39
-
00:36
-
00:28
-
00:18
-
00:16
-
00:11
- 15 февраля 2026
-
23:59
-
23:56
-
23:51
-
23:46
-
23:37
-
23:26
-
23:17
-
23:16
-
22:56
-
22:53
-
22:50
-
22:49
-
22:26
-
22:23
-
22:15
-
22:06
-
21:55
-
21:53
-
21:44
-
21:36
-
21:32
-
21:29
-
21:21
-
21:21