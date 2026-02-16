Скидки
Симеоне объяснил разгромное поражение «Атлетико» в матче с одним из аутсайдеров Ла Лиги

Симеоне объяснил разгромное поражение «Атлетико» в матче с одним из аутсайдеров Ла Лиги


Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о разгромном поражении команды в матче 24-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (0:3).

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
3 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Перес – 40'     2:0 Мартин – 45'     3:0 Менди – 76'    

«Они были сильнее, у нас не было моментов. Дело не в интенсивности и не в желании. Мы сыграли плохо, они сыграли лучше, поэтому у них было больше шансов. У нас не было переходов в атаку и качественных последних передач. Они были лучше», — приводит слова Симеоне Marca.

После 24 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» заработал 25 очков после 23 игр и располагается на 17-й строчке.

