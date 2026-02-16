Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лион» вплотную приблизился к историческому клубному рекорду по победной серии

«Лион» вплотную приблизился к историческому клубному рекорду по победной серии
Комментарии

«Лион» одержал 13 побед подряд во всех турнирах, одолев в матче «Ниццу» со счётом 2:0 в матче 22-го тура Лиги 1, и вплотную приблизился к историческому клубному рекорду по победной серии.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 0
Ницца
Ницца
1:0 Толиссо – 45+1'     2:0 Нарти – 64'    

Как сообщает портал Fotmob, 13 побед подряд во всех соревнованиях — это вторая по продолжительности подобная серия в истории «Лиона». Рекорд на данный момент составляет результат французского клуба в период с августа по ноябрь 2006 года. Тогда «ткачам» удалось выиграть 14 раз подряд.

После 22 матчей чемпионата Франции «Лион» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от «ПСЖ» — 6 очков, от лидирующего «Ланса» — 7. В следующем матче Лиги 1 «Лион» сыграет со «Страсбуром» в гостях 22 февраля.

Материалы по теме
«Лион» обыграл «Ниццу» в 22-м туре Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android