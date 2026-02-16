«Лион» вплотную приблизился к историческому клубному рекорду по победной серии

«Лион» одержал 13 побед подряд во всех турнирах, одолев в матче «Ниццу» со счётом 2:0 в матче 22-го тура Лиги 1, и вплотную приблизился к историческому клубному рекорду по победной серии.

Как сообщает портал Fotmob, 13 побед подряд во всех соревнованиях — это вторая по продолжительности подобная серия в истории «Лиона». Рекорд на данный момент составляет результат французского клуба в период с августа по ноябрь 2006 года. Тогда «ткачам» удалось выиграть 14 раз подряд.

После 22 матчей чемпионата Франции «Лион» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от «ПСЖ» — 6 очков, от лидирующего «Ланса» — 7. В следующем матче Лиги 1 «Лион» сыграет со «Страсбуром» в гостях 22 февраля.