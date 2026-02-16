Скидки
«Моя слабость». Винисиус рассказал о диете и любви к сладкому

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о своей диете и любви к сладостям. Бразилец выступает за «сливочных» с 2018 года. В нынешнем сезоне вингер провёл 34 матча на клубном уровне, забил 10 голов и сделал 11 результативных передач.

«У меня есть диетолог, который решает, что я должен есть. Я придерживаюсь диеты, но моя слабость – это сладости… Шоколад, десерты (смеётся). Я ужинаю, потом играю в PlayStation два часа, а затем снова начинаю хотеть есть (смеётся). Эти сладости… Мне приходится есть фрукты, и это сложно (смеётся), но это жизнь, которую мы выбрали», — приводит слова Винисиуса Madrid Xtra в социальной сети X.

