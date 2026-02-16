Капитан «Балтики» оценил перспективы Сауся в «Спартаке»

Защитник «Балтики» Александр Филин оценил перспективы Владислава Сауся в московском «Спартаке». Ранее Саусь выступал за калининградскую команду.

«В первую очередь это большая человеческая потеря для «Балтики». Влад — хороший парень. Это и для коллектива, и для меня лично очень важно. Естественно, и в футбольном отношении это потеря, но восполнимая. У нас достаточно квалифицированных исполнителей. Раз клуб его отпустил, значит, все риски были учтены. Видимо, все стороны посчитали это решение правильным. Думаю, Влад и в «Спартаке» всё всем докажет и на долгие голы забронирует место в составе. У Сауся есть всё для этого — не только футбольные качества, но и человеческие, сильная ментальность», — сказал Филин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Филиным появится на «Чемпионате» позже.