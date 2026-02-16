Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Балтики» оценил перспективы Сауся в «Спартаке»

Капитан «Балтики» оценил перспективы Сауся в «Спартаке»
Комментарии

Защитник «Балтики» Александр Филин оценил перспективы Владислава Сауся в московском «Спартаке». Ранее Саусь выступал за калининградскую команду.

«В первую очередь это большая человеческая потеря для «Балтики». Влад — хороший парень. Это и для коллектива, и для меня лично очень важно. Естественно, и в футбольном отношении это потеря, но восполнимая. У нас достаточно квалифицированных исполнителей. Раз клуб его отпустил, значит, все риски были учтены. Видимо, все стороны посчитали это решение правильным. Думаю, Влад и в «Спартаке» всё всем докажет и на долгие голы забронирует место в составе. У Сауся есть всё для этого — не только футбольные качества, но и человеческие, сильная ментальность», — сказал Филин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Филиным появится на «Чемпионате» позже.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android