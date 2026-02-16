Скидки
«Мы все были ноунеймами». Капитан «Балтики» объяснил феномен команды

Защитник и капитан «Балтики» Александр Филин объяснил феномен калининградской команды. После 18 туров Мир РПЛ этого сезона «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице.

— Что позволило добиться такого крутого результата в осенней части сезона?
— Все аспекты сложились: хорошо сработали селекционеры, спортивный директор, генеральный. Само собой, огромную роль сыграл тренерский штаб. Плюс в футболе бывают счастливые стечения обстоятельств, когда пазл складывается. Если посмотреть на наш состав перед стартом — большинство ребят без имён, без славы. Мы все были ноунеймами по большому счёту. А сейчас уже на нас смотрят чуть по-другому. Надеюсь, дальше будет только лучше, — сказал Филин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Талалаев сказал: «Так не пойдёт». И отменил выходной». Откровенный капитан «Балтики»
