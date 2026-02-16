Нани рассказал, каким был в детстве Криштиану Роналду

Бывший вингер клубов «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед» — Нани — поделился воспоминаниями о том, каким в детстве был Криштиану Роналду.

«Мы мечтали и стремились к тому, чтобы однажды стать профессиональными футболистами. Но при этом понимали: пока ты не достиг этого по-настоящему, всё остаётся лишь мечтой. В какой-то момент всё закрутилось очень быстро — появились шансы проявить себя, и мы ими воспользовались. Та самоотдача, которую мы показывали ещё в юности, в итоге сыграла решающую роль.

Даже ребёнком он выделялся среди остальных. Криштиану всегда чётко знал, к чему идёт. Он жил футболом с огромной страстью — и если проигрывал или что-то складывалось не так, мог расплакаться. Это говорило о том, насколько он был предан игре и с какой интенсивностью к ней относился», — приводит слова Нани FourFourTwo.

Напомним, Роналду сейчас выступает за саудовский «Аль-Наср».

