«Арсенал» установил рекорд XXI века Кубка Англии
Поделиться
«Арсенал» разгромил «Уиган Атлетик» со счётом 4:0 в матче Кубка Англии, отправив четыре мяча в ворота соперника уже в первые 30 минут встречи. Игра прошла вчера вечером, 15 февраля.
Кубок Англии . 1/16 финала
15 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 0
Уиган Атлетик
Уиган
1:0 Мадуэке – 11' 2:0 Мартинелли – 19' 3:0 Hunt – 23' 4:0 Жезус – 27'
По информации Opta Sports, лондонцы стали первой командой Премьер-лиги с сезона-1992/93, сумевшей забить четыре гола в стартовые полчаса игры этого турнира.
Сейчас «Арсенал» также лидирует в турнирной таблице АПЛ. Вторым идёт «Манчестер Сити», который отстаёт от «Арсенала» на четыре очка. В ближайшем матче в эту среду лондонцы сыграют с «Вулверхэмптоном» в гостях. Игра пройдёт в рамках АПЛ.
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире
Комментарии
- 16 февраля 2026
-
05:56
-
05:50
-
05:42
-
05:26
-
04:37
-
03:42
-
00:58
-
00:57
-
00:50
-
00:49
-
00:39
-
00:36
-
00:28
-
00:18
-
00:16
-
00:11
- 15 февраля 2026
-
23:59
-
23:56
-
23:51
-
23:46
-
23:37
-
23:26
-
23:17
-
23:16
-
22:56
-
22:53
-
22:50
-
22:49
-
22:26
-
22:23
-
22:15
-
22:06
-
21:55
-
21:53
-
21:44