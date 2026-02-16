«Арсенал» установил рекорд XXI века Кубка Англии

«Арсенал» разгромил «Уиган Атлетик» со счётом 4:0 в матче Кубка Англии, отправив четыре мяча в ворота соперника уже в первые 30 минут встречи. Игра прошла вчера вечером, 15 февраля.

По информации Opta Sports, лондонцы стали первой командой Премьер-лиги с сезона-1992/93, сумевшей забить четыре гола в стартовые полчаса игры этого турнира.

Сейчас «Арсенал» также лидирует в турнирной таблице АПЛ. Вторым идёт «Манчестер Сити», который отстаёт от «Арсенала» на четыре очка. В ближайшем матче в эту среду лондонцы сыграют с «Вулверхэмптоном» в гостях. Игра пройдёт в рамках АПЛ.

