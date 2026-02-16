Скидки
Николо Скира сообщил о возможной смене главного тренера в «Ливерпуле»

Инсайдер Николо Скира сообщил о возможных кадровых изменениях в «Ливерпуле».

По информации журналиста, руководство мерсисайдского клуба может отправить в отставку Арне Слота, если команда не квалифицируется в Лигу чемпионов УЕФА сезона-2026/27 или завершит текущую кампанию без завоёванных трофеев.

Одним из основных претендентов на замену нидерландскому специалисту называется Хаби Алонсо, который пользуется высоким доверием у руководства «Ливерпуля».

Напомним, на данный момент команда идёт на шестом месте турнирной таблицы АПЛ с 42 очками в активе.

«Ливерпуль» приспустил флаг в знак траура по Диогу Жоте

