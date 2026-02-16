Мирча Луческу: я доказательство того, что в 80 лет жизнь продолжается

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу вспомнил о начале своей тренерской карьеры. В 1985–1990 годах специалист возглавлял бухарестское «Динамо».

«Я просил студентов записывать матчи с трибун. Затем пересматривал записи, что помогало мне анализировать игру команды. Делал выводы и доносил их до футболистов. Показать видео гораздо эффективнее, чем просто объяснять на словах.

Один мой друг, работавший за границей, присылал кассеты с английским футболом — полные матчи или обзоры туров. Благодаря этому я начал понимать, что происходит за пределами Румынии. Тогда это был единственный способ увидеть зарубежный футбол.

Сборная Румынии? Эту должность никто не хотел занимать, а я не смог отказаться. Я доказательство того, что и в 80 лет жизнь продолжается», — приводит слова Луческу L'Équipe.

Луческу возглавляет сборную Румынии с августа 2024 года. Весной команда сыграет в плей-офф квалификации к чемпионату мира 2026 года. Первым соперником румын станет сборная Турции — матч состоится 26 марта 2026 года.

