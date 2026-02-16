Джорджо Кьеллини выступил с заявлением после судейского скандала в матче «Интер» — «Юве»

Директор «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о работе арбитров после после матча 25-го тура чемпионата Италии с «Интером» (2:3).

«Сейчас есть арбитражная бригада, которая не справляется. Кому-то нужно взять на себя ответственность. Рокки говорит, что уйдёт, посмотрим, что будет. Он даже не был на стадионе в такой важной игре. Посмотрим, каким будет будущее.

Фокус смещается на протокол. Протокол нужно менять. Были поспешные решения: на прошлой неделе выступал Де Росси, потом Гасперини, а затем снова Конте. Что-то здесь не работает, и протокол — часть этой проблемы», — приводит слова функционера сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, в концовке первого тайма арбитр удалил защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю, что вызвало гнев у тренерского штаба туринского клуба. В результате этого в подтрибунном помещении едва не случилась стычка между тренерским штабом туринцев и арбитром.

