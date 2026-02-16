Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джорджо Кьеллини выступил с заявлением после судейского скандала в матче «Интер» — «Юве»

Джорджо Кьеллини выступил с заявлением после судейского скандала в матче «Интер» — «Юве»
Комментарии

Директор «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о работе арбитров после после матча 25-го тура чемпионата Италии с «Интером» (2:3).

Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Камбьязо – 17'     1:1 Камбьязо – 26'     2:1 Эспозито – 76'     2:2 Локателли – 83'     3:2 Зелиньски – 90'    
Удаления: нет / Калюлю – 42'

«Сейчас есть арбитражная бригада, которая не справляется. Кому-то нужно взять на себя ответственность. Рокки говорит, что уйдёт, посмотрим, что будет. Он даже не был на стадионе в такой важной игре. Посмотрим, каким будет будущее.

Фокус смещается на протокол. Протокол нужно менять. Были поспешные решения: на прошлой неделе выступал Де Росси, потом Гасперини, а затем снова Конте. Что-то здесь не работает, и протокол — часть этой проблемы», — приводит слова функционера сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, в концовке первого тайма арбитр удалил защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю, что вызвало гнев у тренерского штаба туринского клуба. В результате этого в подтрибунном помещении едва не случилась стычка между тренерским штабом туринцев и арбитром.

Неблагоприятные условия перед матчем «Будё-Глимт» — «Ювентус»

Материалы по теме
Тренерский штаб «Ювентуса» набросился на арбитра после матча с «Интером». Видео
Истории
Тренерский штаб «Ювентуса» набросился на арбитра после матча с «Интером». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android