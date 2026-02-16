«Селекционеры подсуетились». Орлов — о переходе Джона Дурана в «Зенит»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе нападающего Джона Дурана в санкт-петербургский «Зенит». Колумбиец присоединился к сине-бело-голубым на правах аренды из «Аль-Насра».

«Наш футболист, Дуран… Как он к нам попал? Он поехал к Моуринью. В Турцию. Специально, к тренеру. Который когда узнал, что у него какие-то там проблемы, сразу его позвал. Потому что он видит, что талантливый парень. Он приезжает — а Моуринью не продолжает в Лиге чемпионов. Его увольняют. И он остался как бы ни у дел. И тут как раз селекционеры «Зенита» подсуетились», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».