Александр Филин: в Европе приятнее играть — зимняя пауза совсем короткая

Александр Филин: в Европе приятнее играть — зимняя пауза совсем короткая
Комментарии

Защитник «Балтики» Александр Филин высказался о сложности зимних сборах для российских команд. В Европе Филин выступал за бельгийский «Эйпен» в период с января 2023 года по июнь 2024-го.

«Сборы — это тяжело физически и морально. Ты уже понимаешь, к чему готовишься. Но, зная наперёд, что будет тяжело, заранее чуть-чуть расстраиваешься. Я всего один сезон провёл в Европе, но успел почувствовать разницу. Конечно, футболисту там играть приятнее. Зимняя пауза совсем короткая — просто не успеваешь потерять форму. Неделя отдыха, неделя сборов и недельный цикл — всё. Между последней игрой прошлого года и первой, нового, проходит меньше месяца. Так легче. А здесь мы и на сборах проводим пять-семь спаррингов. Если заменить их на игры чемпионата, было бы приятнее», — сказал Филин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

