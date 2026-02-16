Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Балтики» Филин двумя словами охарактеризовал Андрея Талалаева

Капитан «Балтики» Филин двумя словами охарактеризовал Андрея Талалаева
Комментарии

Капитан и защитник «Балтики» Александр Филин двумя словами охарактеризовал главного тренера калининградской команды Андрея Талалаева.

— В чём феномен Талалаева?
— Максималист, манипулятор — в лучшем смысле. Человек не умеет проигрывать.

— Это хорошо?
— В спорте — естественно, — сказал Филин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. От лидирующего «Краснодара» калининградцы отстают на пять очков. В следующем матче внутреннего первенства «Балтика» сыграет с «Зенитом».

Материалы по теме
«Талалаев сказал: «Так не пойдёт». И отменил выходной». Откровенный капитан «Балтики»
Эксклюзив
«Талалаев сказал: «Так не пойдёт». И отменил выходной». Откровенный капитан «Балтики»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android