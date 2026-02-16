Капитан «Балтики» Филин двумя словами охарактеризовал Андрея Талалаева

Капитан и защитник «Балтики» Александр Филин двумя словами охарактеризовал главного тренера калининградской команды Андрея Талалаева.

— В чём феномен Талалаева?

— Максималист, манипулятор — в лучшем смысле. Человек не умеет проигрывать.

— Это хорошо?

— В спорте — естественно, — сказал Филин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. От лидирующего «Краснодара» калининградцы отстают на пять очков. В следующем матче внутреннего первенства «Балтика» сыграет с «Зенитом».