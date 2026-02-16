Капитан «Балтики» Филин: для многих иностранцев переезд в Россию — это очень круто

Защитник «Балтики» Александр Филин заявил, что многие иностранные футболисты с удовольствием выступают за российские команды.

«Андерсон доехал и пару тренировок провёл. Главное, чтобы в сезоне все были готовы и помогали друг другу. Повышение конкуренции — плюс для команды. Он в большей степени общается с латиноамериканцами. Но думаю, для них переезд в Россию — это очень круто, однозначный шаг вперёд. Естественно, здесь и лига поинтереснее, и инфраструктура. Поля, стадионы, количество болельщиков — другой уровень. Но время на адаптацию всем требуется. По себе знаю: когда первый раз выезжаешь за границу, без этого никак», — сказал Филин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.