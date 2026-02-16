Капитан «Балтики» Филин: второе-третье места — призовые, но чемпионство — только одно

Защитник и капитан «Балтики» Александр Филин заявил, что для калининградской команды чемпионство — это только первое место в турнирной таблице.

— Станислав Черчесов в свежем интервью «Чемпионату» сказал, что для «Ахмата» в этом сезоне пятое место станет чемпионством. А для «Балтики»?

— Только первое. Второе-третье места — призовые, но чемпионство — одно.

— Самооценка команды повысилась до такого уровня?

— Она повысилась не на пустом месте. Когда случайно добиваешься результата, это вызывает непонятные чувства. А у нас каждый футболист может объяснить, почему так происходит с «Балтикой». Первая пятёрка в этом сезоне весёлая. Посмотрим. Будет интересно! — сказал Филин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.