Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Балтики» Филин: трансферные инсайды только добавляют веселья в команду

Защитник «Балтики» Филин: трансферные инсайды только добавляют веселья в команду
Комментарии

Защитник «Балтики» Александр Филин высказался о трансферных слухах вокруг калининградской команды.

«На самом деле, с улыбкой реагировали на все новости — больше подшучивали друг над другом. Все плюс-минус понимают, кем и какие клубы интересуются. Все эти инсайды только добавляют веселья — ничего сверхъестественного.

Андрей Викторович, естественно, поддерживает ребят, особенно молодых. Всё-таки с этим тоже нужно уметь справляться. На нервах, переживаниях легко получить травму. Важно отключаться от внешних факторов, выполняя свою работу на футбольном поле», — сказал Филин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«Талалаев сказал: «Так не пойдёт». И отменил выходной». Откровенный капитан «Балтики»
Эксклюзив
«Талалаев сказал: «Так не пойдёт». И отменил выходной». Откровенный капитан «Балтики»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android