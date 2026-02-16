Защитник «Балтики» Филин: трансферные инсайды только добавляют веселья в команду

Защитник «Балтики» Александр Филин высказался о трансферных слухах вокруг калининградской команды.

«На самом деле, с улыбкой реагировали на все новости — больше подшучивали друг над другом. Все плюс-минус понимают, кем и какие клубы интересуются. Все эти инсайды только добавляют веселья — ничего сверхъестественного.

Андрей Викторович, естественно, поддерживает ребят, особенно молодых. Всё-таки с этим тоже нужно уметь справляться. На нервах, переживаниях легко получить травму. Важно отключаться от внешних факторов, выполняя свою работу на футбольном поле», — сказал Филин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.