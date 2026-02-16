Скидки
Капитан «Балтики» Филин: когда дважды обыгрываешь «Спартак», шумиха поднимается

Капитан «Балтики» Филин: когда дважды обыгрываешь «Спартак», шумиха поднимается
Защитник «Балтики» Александр Филин высказался о победах калининградской команды над московским «Спартаком» в этом сезоне.

«Теперь к нам будут серьёзнее готовиться и тщательнее разбирать. Но и мы не собираемся останавливаться на достигнутом — всё, осенью добились результата, и этого хватит. Нет, мы тоже растём, сохраняем то, что есть, добавляем что-то новое, улучшаемся как команда. Нам самим интересна вся эта движуха! Когда два раза за сезон обыгрываешь «Спартак», естественно, шумиха поднимается. Естественно, всё это внимание к «Балтике» очень приятно. Нужно держать планку. А лучше — ещё выше задрать», — сказал Филин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

