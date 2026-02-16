Филин: полгода жизни по деньгам в «Химках» забрали. Высшие силы всех расставят по местам

Защитник «Балтики» Александр Филин вспомнил о своём пребывании в подмосковных «Химках». Клуб был признан банкротом и расформирован в 2025 году. Филин выступал за «Химки» с 2018 по 2022 год, а также с 2024-го по 2025-й.

— Не могу не спросить напоследок о «Химках». Много друзей и знакомых пострадали в результате банкротства клуба?

— Абсолютно все — и футболисты, и персонал. В финансовом плане полгода из жизни у нас просто забрали. Неприятно, конечно, но нужно жить дальше. Со временем всё стирается, обиды на руководителей забываются. Есть высшие силы — они всё и всех расставят по местам, — сказал Филин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.