Филин: полгода жизни по деньгам в «Химках» забрали. Высшие силы всех расставят по местам

Филин: полгода жизни по деньгам в «Химках» забрали. Высшие силы всех расставят по местам
Защитник «Балтики» Александр Филин вспомнил о своём пребывании в подмосковных «Химках». Клуб был признан банкротом и расформирован в 2025 году. Филин выступал за «Химки» с 2018 по 2022 год, а также с 2024-го по 2025-й.

— Не могу не спросить напоследок о «Химках». Много друзей и знакомых пострадали в результате банкротства клуба?
— Абсолютно все — и футболисты, и персонал. В финансовом плане полгода из жизни у нас просто забрали. Неприятно, конечно, но нужно жить дальше. Со временем всё стирается, обиды на руководителей забываются. Есть высшие силы — они всё и всех расставят по местам, — сказал Филин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Талалаев сказал: «Так не пойдёт». И отменил выходной». Откровенный капитан «Балтики»
«Талалаев сказал: «Так не пойдёт». И отменил выходной». Откровенный капитан «Балтики»
