У Александра Зинченко подозрение на рызрыв «крестов» — источник

Защитник «Аякса» и сборной Украины Александр Зинченко почти наверняка не сыграет в мартовских стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира 2026 года, сообщает ТаТоТаке.

Игрок получил серьёзное повреждение левой ноги в своём первом официальном матче в основном составе клуба.

Медики оценивают травму следующим образом: оптимистичный сценарий — разрыв боковой связки со сроком восстановления от шести недель до трёх месяцев; пессимистичный — первый в карьере разрыв передней крестообразной связки, требующий от восьми до 12 месяцев реабилитации. Окончательные выводы станут известны после проведения МРТ.

