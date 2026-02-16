Скидки
«От него просто отказались». Геннадий Орлов — о Рашиде Рахимова и «Рубине»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал отставку российского специалиста Рашида Рахимова из казанского «Рубина». Рахимов ушёл из клуба в январе этого года.

«Клуб, зная его характер и то, что он говорит всегда правду в глаза… А он такой. Такой человек. За что я ему просто благодарен, потому что сам стремлюсь быть таким. И он много знает, футбол читает великолепно, а они от него отказались. Просто для того, чтобы заниматься селекционной работой. Ну, вот он узнал историю про Даку… Сейчас? Да, сейчас. Он был в отпуске и ему звонят из Петербурга и говорят: «Спасибо, Рашид, что ты нам подарил Даку. Тот оформлялся, уже медицинский контроль прошёл. То есть у него были вот такие отношения с генеральным директором», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

«Селекционеры подсуетились». Орлов — о переходе Джона Дурана в «Зенит»
