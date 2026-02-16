Скидки
«Главное, чтобы прибыть покрыла долги». Андрей Аршавин — о «Ростове»

«Главное, чтобы прибыть покрыла долги». Андрей Аршавин — о «Ростове»
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о «Ростове». После 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги текущего сезона жёлто-синие, набрав 21 очко, занимает 11-е место в турнирной таблице.

«Ростов» — стабильная команда. Трансферов нет, но у них достаточно футболистов. Все позиции закрыты. Если бы у них был Карпин тренер, то после лидеров турнира в числе претендентов на медали был бы «Ростов». Они ставят перед собой задачу засветить и продать игроков. Проект работает. Главное, чтобы эта прибыль покрыла долги, которые, как говорят, есть у команды», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

