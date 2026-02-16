Аршавин выделил игрока «Ромы», который сделал результат в матче с «Наполи»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался по итогам матча 25-го тура Серии А между «Ромой» и «Наполи». Встреча состоялась на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе (Италия) и завершилась вничью со счётом 2:2.

«Для «Ромы» Мален сделал результат. У команды не получилось довести дело до победы, но он разрывал оборону — бежал, боролся. Был олицетворением атаки римлян и позволял им большую часть матча сидеть в обороне», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Дониэлл Мален оформил дубль в матче с «Наполи». «Рома» набрала 47 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.