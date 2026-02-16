Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин выделил игрока «Ромы», который сделал результат в матче с «Наполи»

Аршавин выделил игрока «Ромы», который сделал результат в матче с «Наполи»
Комментарии

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался по итогам матча 25-го тура Серии А между «Ромой» и «Наполи». Встреча состоялась на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе (Италия) и завершилась вничью со счётом 2:2.

Италия — Серия А . 25-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 2
Рома
Рим
0:1 Мален – 7'     1:1 Спинаццола – 40'     1:2 Мален – 71'     2:2 Сантос – 82'    

«Для «Ромы» Мален сделал результат. У команды не получилось довести дело до победы, но он разрывал оборону — бежал, боролся. Был олицетворением атаки римлян и позволял им большую часть матча сидеть в обороне», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Дониэлл Мален оформил дубль в матче с «Наполи». «Рома» набрала 47 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Главное, чтобы прибыть покрыла долги». Андрей Аршавин — о «Ростове»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android