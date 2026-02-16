Скидки
Тренер самого титулованного клуба Узбекистана оценил уровень футбола в России

Тренер «Пахтакора» Камолиддин Таджиев оценил уровень футбола в России. По словам Таджиева, российское первенство остаётся сильным, несмотря на международные санкции.

«Мы до «Рубина» уже играли с европейскими соперниками. Это были неплохие клубы, но «Рубин» среди них самый сильный. На сегодняшний день это добротная и мощная команда. Чемпионат России сам по себе неслабый. Думаю, уровень футбола в России, несмотря ни на что, не упал», — сказал Таджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

С конца февраля 2022 года все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

